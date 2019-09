TERMOLI. Si è svolto venerdì scorso, presso la sala conferenze dell'Istituto Alberghiero "Federico di Svevia" il convegno "Ridisegniamo insieme l'emofilia nella Regione Molise" organizzato dal Centro Emofilia-U.O. di Medicina Trasfusionale dell'ospedale San Timoteo.

Il seminario ha voluto mettere in luce quanto una patologia rara, come l'emofilia, necessiti di una gestione multidisciplinare.

Il convegno, rivolto a medici, biologi, tecnici di laboratorio ed infermieri, ha avuto come obiettivo quello di informare gli operatori sanitari sulle problematiche e sulle nuove terapie dell'emofilia, grazie alla presenza di specialisti esperti in emofilia come la dott.ssa E. D'Attilio, il dott. P. Spagnuolo, il dott. P. Radossi, la dott.ssa I. Cantori, la dott.ssa M. De Cinque, il dott. N. Rocchia, il dott. V. Santillo e la dott.ssa A. Simone.

Il responsabile scientifico, dott. P. Marino, ringrazia l'associazione Amici degli Emofilici ed Emopatici Molisani per la preziosa collaborazione e la dirigente scolastica, prof.ssa M. Chimisso, per la qualità del servizio di accoglienza e ristorazione.