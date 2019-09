Il ricordo di Francesco Saulle a un anno dalla scomparsa

TERMOLI. E’ trascorso un anno dalla prematura scomparsa di Francesco Saulle. Stasera, alle 19, c’è la messa di suffragio e una amica e collega di lavoro, Rosaria Verini,

«Ciao mammì. Un anno fa è stato l'ultimo giorno di lavoro assieme. Alle 14 ci siamo salutati e tu con un sorriso smagliante il borsello a tracolla sei venuto a salutarmi augurandomi un buon weekend. Non ricordo cosa mi hai detto, ricordo solo il tuo sorriso. È passato un anno Fra' .

Ogni tanto parliamo di te, spesso quando guardo la tua sedia vuota mi pare strano.

Come sai la vita va avanti, gli impegni ed i pensieri ci distolgono dai ricordi ma c'è sempre quel momento in cui delicatamente torni nella mente. Come dimenticare un angelo caduto dal cielo che il cielo ha richiamato a se. Penso che Dio voglia dimostrarci la sua esistenza regalandoci persone come te.

Persone che lasciano un segno indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di incontrarti e conoscerti.

Pari la coscienza di noi ancora in vita. Quello specchio in cui possiamo vedere le nostre bassezze e correggerle, lo specchio in cui i nostri difetti si vedono chiaro ed attraverso la tua purezza poterli correggere. Sì perché tu sei stato e sei l'esempio della fratellanza vera. Un ragazzo appena fatto uomo che non diceva mai no. I tuoi no erano rivolti solo al marcio mai al giusto. Ecco io voglio ricordarti oggi non quando ho ricevuto quella telefonata che mi ha messa in ginocchio, non quando ti ho visto elegante e freddo nella bara. Quello era solo il tuo corpo inerme ma la tua anima è viva e mi piace immaginare che da dove sei ci sorridi ancora e infondi coraggio ai più deboli. Se mai avessi avuto un figlio maschio avrei voluto fossi tu ma in parte lo sei stato con quel tuo mammì mattutino negli anni in cui ho avuto la fortuna ed il dono di averti accanto. Ciao Frà a presto, la vita è un morso... a Dio piacendo mi auguro di poterti riabbracciare ancora. Con immenso amore mammì».

In memoria di Saulle Francesco scomparso il 29/09/2018.