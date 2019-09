Due scalinate diverse, ma con un futuro in comune

TERMOLI. Stiamo parlando della grande scalinata del Terzo corso e quella piccola, la scalinata del Corso nazionale. Il passato ed il presente di entrambe sono molto diversi. Però il futuro le accomuna, come fossero gemelle.

Passato

Scalinata discesa al mare. Nello scendere era (ed è) chiusa a sinistra dal grande muro del cinema Adriatico ed a destra da un altro muro successivamente abbattuto. Arrivati in fondo si girava a sinistra e dopo pochi passi lo spettacolo del mare. Riferendoci alla stagione estiva già nello discesa di quella dozzina di gradini si assaporava il piacere a cui ognuno andava incontro: il bagno, gli amici, gli incontri casuali etc.

La scalinata aveva la sua ragione d’essere soprattutto per quelli che andavano a fa-r u’ bagn (a fare il bagno).

Ed essa viveva dei pensieri dei singoli, dei frammenti delle conversazioni di gruppo, del chiasso di intere famiglie che attrezzate del poco indispensabile (ombrellone, due asciugamani, una sedia a sdraio) si recavano alla spiaggia libera. Era quasi tutta libera, se si escludono i due più anziani stabilimenti: il pomposo Panfilo e lo spartano Medusa, ai quali seguì il moderno ed efficiente, per quei tempi, Lido Anna.

Scalinata del terzo Corso

Deserta. Deserta e sporca. Deserta, sporca ed incuteva timore. Mai anima viva, eccetto qualche gatto randagio. Sebbene fosse la più breve per raggiungere il porto, provenendo da via Marconi (dove io abitavo) o dal Corso Fratelli Brigida, optavo per raggiungere Via Roma e poi girare a destra oppure procedere dritti per via Alfano fino ad incrociare via Carlo del Croix. Un unico aggettivo che la sintetizzi: triste.

Presente

Scalinata discesa al mare. Dopo la diffusione dell’auto, altre vie d’accesso alla spiaggia di Sant’Antonio si sono aggiunte alla scalinata del Corso. La cui importanza è diminuita pur rimanendo valida la sua centralità a fin du Corsprin- c-pal (alla fine del Corso principale)

Scalinata del terzo Corso

Il cambiamento, la rinascita, la trasformazione. Scalinata da triste a festosa, da abbandonata a vezzeggiata, da ignorata a supernota, da denigrata a tanto ammirata.

Quando è avvenuto il primo spettacolo che ha dato inizio a suddetta rivoluzione? E’ difficile determinarlo con esattezza. Certo è che essa ora (inteso da qualche decennio) rappresenta il palcoscenico della maggior parte degli spettacoli dell’estate termolese: poesia,canti,commedie. E’ perfino protagonista del rito della foto ricordo, ormai alla settima edizione, di Noi Termolesi veraci sulla scalinata.

Futuro

Le due scalinate hanno un qualcosa d’importante che li accomuna per il futuro.

Sono, come si usa dire, non vedenti, sono cieche perché non vedono il mare. Sono soggette alla mancanza della vista del mare a causa di due costruzioni:il palazzo Crema e l’ex Cinema Adriatico. Che non sono normali, ma due obbrobri estetici per l’intera cittadina.

Cosa fare? Possiamo prendere i classici due piccioni con una fava. Abbattere i due palazzi (dopo decenni di attesa sul loro destino) e dare la vista al mare alle due scalinate a cui i Termolesi son molto legati.

Dal vocabolario degli attendisti a vita “non si può fare, la burocrazia, sono di proprietà privata, c’è di mezzo il ministero dei beni culturali” tutto deve rimanere immobile. Ma se continuiamo a dare spazio ai temporeggiatori a tempo indeterminato non possiamo che inchinarci a Dante Alighieri che scrisse (prima di addentrarsi nell’Inferno) "Lasciate ogni speranza o voi che entrate".

Ma prima o poi ci sarà un’amministrazione del fare? Com’è noto la speranza odia la morte. Ma ciò che dà fastidio o diciamolo fa proprio inc****re è il non sapere quando un problema pluridecennale trovi la sua soluzione. Cercasi amministratori coraggiosi che detestano il Brutto e sono innamorati del cambiamento e della Bellezza.