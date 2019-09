TERMOLI. Nella giornata di ieri si è tenuto presso la Vida a Termoli, il convegno Social Street Avis organizzato dall’Avis provinciale di Campobasso. La manifestazione ha raggiunto un buon numero di rappresentanti delle varie sezioni Avis della regione Molise e non solo. Diversi sono stati gli interventi che si sono susseguiti.

Ad aprire i lavori il presidente Sciandra, con i saluti del presidente regionale Massaro e del sindaco Roberti.

Federica Ianieri ha condotto i lavori che hanno visto intervenire l’ufficio stampa di Avis Nazionale promuovendo tutti i progetti in campo di Avis nazionale Cavazza, al fine di delineare tutte le campagne promozionali (giallo plasma-progetto scuola -promozioni).

Un esempio pratico di comunicazione attiva ed immediata è stata presentata dalla Avis provinciale Pescara. Il dottor Bosica espone praticamente impossibile risultati del progetto realizzato in più comuni abruzzesi "lo dico con un murales", promotore di un simile evento come forma di arte, comunicazione, aggregazione e turismo il sindaco di Civitacampomarano Paolo Manuele.

A chiusura per tirare le fila del discorso e farci comprendere il Potere delle immagini nella società odierna la pedagogista Ugliola professionista della struttura Pool business a Termoli, delinea l'importanza dell'uso delle immagini.

Gli organizzatori sperano di seguire l'esempio di Pescara far sì che le comunali possano dedicare un angolo di città all'Avis, perché le donazioni di sangue sono importanti, il sangue non si fabbrica ed è alla base della nostra salute. Possano le immagini essere da stimolo per i nuovi donatori.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Termoli - Costa dei Delfini.

"Social Street Avis" è un modo nuovo e moderno per sensibilizzare le persone a diventare donatori di sangue, utilizzando le tecniche moderne i social e soprattutto la Street Art, ovvero colorare con disegni tematici sull'argomento donazioni gli spazi murali della città che alla fine oltre a mandare un messaggio di proselitismo colorano e fanno diventare più bella e viva la città.

Di questi argomenti ne ha parlato un parterre di tutto rispetto, coi lavori introdotti dal saluto in apertura del sindaco di Termoli Francesco Roberti.

Presente anche il presidente regionale Gianfranco Massaro. Si è parlato degli oltre 90 anni che hanno visto l'Avis colorare il mondo di solidarietà, presentando i progetti Avis nazionali per la promozione alla donazione.

Intervenuto anche il sindaco di Civitacampomarano Paolo Manuele, quindi la pedagogista Pierangela Ugliola sul potere delle immagini nella società attuale.

Anche gli assessori comunali Barile e Ciciola hanno offerto il loro contributo.