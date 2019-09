TERMOLI. Solita grande affluenza in piazza Monumento per i controlli gratis dell’udito. Si celebra oggi la decima edizione della manifestazione di prevenzione Nonno Ascoltami.

In piazza Monumento, dalle 10 alle 19, screening auditivo gratuito, divenuto ormai appuntamento fisso della popolazione residente in Basso Molise. Nonno Ascoltami! è una campagna nazionale per la prevenzione contro i disturbi dell’udito, patrocinata dal Ministero della Salute e dalla Presidenza della Repubblica.

L’evento nazionale gode del patrocinio del Ministero della Salute e del riconoscimento dell’Oms, (Organizzazione Mondiale della Sanità) che ogni anno indice la Giornata Mondiale dell’Udito, di cui l’associazione Nonno Ascoltami! è ambasciatrice italiana.

In piazza Monumento il primario di Otorinolaringoiatria del San Timoteo, Giovanni Serafini e il suo staff. Affluenza massiccia, complice anche la discreta giornata e la location nella piazza più frequentata della città, assieme anche a medici ospedalieri in pensione.



Da segnalare la presenza della Croce Rossa Italiana a supporto dell'iniziativa.