TERMOLI. Il meteo e il clima arridono a chi non voglia mai abbandonare l'idea di mare e tintarella, con la vecchia ma sempreverde hit di Luca Carboni, "Mare, mare, mare".

Opportunità che in diversi hanno saputo e voluto cogliere sul litorale Nord di Termoli, per stendersi in pieno relax sull'arenile. I cambiamenti climatici, di cui ci occupiamo anche nella cronaca, ormai, inducono a riprogrammare la stagione delle vacanze, con tarde primavere che potrebbero essere soppiantate dagli inizi d'autunno quanto a temperature miti.

Peccato che nei lidi balneari sono in pochi ad aver mantenuto aperti e insediati sull'arenile ombrelloni, sdraio e lettini.