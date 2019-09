In via Montecarlo l'invidia non regna, tutti insieme appassionatamente... a tavola!

Copyright: Termolionline.it TERMOLI. Quando si dice che i vicini non si sopportano. Beh, non è certo il caso di via Montecarlo, strada sottovalutata, ma piena di attività economiche e commerciali, che collega la zona della Madonna delle Grazie al cuore del quartiere Sant'Alfonso. Oggi alle 13, si sono radunati nella valle del Sinarca, a un noto agriturismo, per degustare un ricco menù, tutti appassionatamente insieme. Ecco il menù che hanno assaporato: "Antipasto della Tenuta; ravioli con crema di noci, mascarpone e speck; cavatelli con pomodorino, mollica fritta e ricotta salata; vitelli in crosta e salsiccia rossa dolce con patate al forno e insalata mista; carpaccio di frutta fresca e torta con bollicine di prosecco”. Commercianti, artigiani e i liberi professionisti di via Montecarlo sono tutti riuniti alla prima edizione di unpranzo organizzato al ristorante La Guardata, presenti circa 60 adulti con bambini al seguito. Giornata goliardica con karaoke, musica e balli di gruppo per suggellare nuove amicizie e rinsaldarne di vecchie. Una specie di unicum, per avere atmosfere sempre più allegre, a beneficio anche dei loro rispettivi clienti. TERMOLI ONLINE.IT Invia alla Redazione le tue segnalazioni redazione@termolionline.it