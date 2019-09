VASTO. “Nonna Angiolina, donna forte, energica, dolce che non si è mai alzata dopo le 6 del mattino, che ha sempre lavorato senza mai lamentarsi, che cucinava per tutti, che apriva le porte di casa sua sempre sorridendo, che era in grado di parlare in maniera egregia di qualunque argomento, che aveva mille aneddoti da raccontare, ricordando ogni minimo particolare senza sbagliare una data! Una donna saggia e piena di esperienza che ha saputo sempre rialzarsi più forte di prima nonostante le difficoltà. Tu che dai amore senza chiedere nulla in cambio! A te nonna che sei una forza della natura, che sei un dono prezioso oggi che compi 100 anni vogliamo farti gli auguri pubblicamente! Sei una nonna speciale! Tanti auguri nonna!!!! Sei e sarai sempre il nostro punto di riferimento!!!!”.

È giunto alla nostra redazione questo sentito messaggio di auguri per Angiolina Murazzo che oggi, giorno dedicato a San Michele Arcangelo, Patrono di Vasto, festeggia un compleanno speciale. Circondata dall’affetto indiscusso della sua famiglia che da sempre la adora e onora, non facendole mai mancare presenza e accudimento, nonna Angiolina, nel suo centesimo anno di vita, ha ricevuto una doppia visita. Quella di Maria Di Lena e don Elio Benedetto, rispettivamente Sindaco e sacerdote di Palata, città d’origine dell’anziana donna, e del Sindaco di Vasto Francesco Menna.

La Di Lena ha voluto omaggiare la nonnina con un mazzo di fuori, una targa augurale e un breve ma sentito discorso: “siamo qui per festeggiare i 100 anni di una donna che aveva carattere, che lavorava nei campi. Ai suoi tempi le donne avevano un grande valore, ma venivano un po' sottomesse e sottovalutate. Quello che facevano era considerato quasi scontato e veniva meno quello per cui valevano veramente. Proprio questo ci ha spinti a venire qui. Ricordarci che oggi nonostante abbiamo tutto, spesso ci disperdiamo”.

Ha aggiunto il sindaco Menna: “saggezza, esperienza e capacità di fare famiglia. Questo ci ha insegnato Nonna Angiolina. Se siete tutti qui è perché ha saputo superare tutte le difficoltà”.

GUARDA IL VIDEO: