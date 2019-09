Ultimo giorno di lavoro per Giovanni Obbedio, ad attenderlo la pensione e una vita da nonno

PORTOCANNONE. Come ogni mattina, da 39 anni a questa parte, anche oggi, lunedì 30 settembre, Giovanni Obbedio si recherà puntuale al lavoro. Si cambierà e timbrerà il cartellino e trascorrerà la ore lavorative che deve insieme ai colleghi. Ma oggi, per Giovanni, è un giorno particolare, speciale: è il suo ultimo giorno di lavoro, le ultime ore lavorative, le ultime volte che timbrerà il cartellino all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia. Da domani ad attenderlo c’è la pensione e un nipotino in arrivo.

Giovanni Obbedio, nativo di Foggia ma residente da molti anni a Portocannone, è un dipendete della cartiera foggiana dal lontano febbraio del 1980. Per i suoi 31 anni di servizio, il primo maggio del 2011 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro per: “ essersi distino nel corso degli anni per capacità e impegno per risolvere problemi sia tecnici e organizzativi. Ha sempre fornito un valido apporto collaborativo sia con i diretti superiori, sia con i colleghi, rappresentando un punto di riferimento e stimolo per i valori della buona reputazione”. Si congederà dal lavoro con il grado di Capo Area del reparto targhe, qualifica che gli ha permesso di essere la guida all’interno del reparto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la recente visita. Giovanni, da domani, non avrà più l’ansia del pendolare (orari e coincidenze dei mezzi pubblici inizieranno a essere un ricordo) e inizierà una nuova vita da dedicare con ancor maggior attenzione alla famiglia, dove l’attende “l’incarico” da nonno.