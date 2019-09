Roberto Di Pardo: «Si limiti l'uso dell'acqua alle sole esigenze domestiche»

PETACCIATO. Basso Molise con allerta idrica. A causa di controlli e verifiche sull'acquedotto molisano centrale, dalle 8 della mattina di lunedì 30 settembre fino alle 12 di venerdì 4 ottobre, ben 11 comuni riceveranno il 30% di portata in meno. Si tratta di Guardialfiera, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni. Molise Acque ha allertato tutti i sindaci e anche la Prefettura di Campobasso con la seguente nota:

"Con riferimento all'oggetto, considerato che è indispensabile eseguire controlli, verifiche e regolazioni sull'acquedotto molisano centrale, si comunica che dalle ore 8:00 dal giorno 30 settembre 2019 alle ore 12:00 del 4 ottobre 2019 si provvederà per i comuni di Termoli, Campomarino, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis e Portocannone alla riduzione del flusso idrico di circa il 30%; mentre per il comune di Guardialfiera si attiverà l'erogazione dall'acquedotto molisano sinistro con una portata di circa 3,00 l/s.

Pertanto si invitano i comuni in indirizzo ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità."

Questo il messaggio del sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo: "Si informa la Cittadinanza che a causa di controlli e verifiche da effettuarsi sull'Acquedotto Molisano Centrale, l'azienda Molise Acque provvederà a ridurre il flusso idrico in entrata nella misura del 30% da lunedì 30 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del giorno 4 ottobre. Si invita pertanto l'Utenza a limitare l'utilizzo della risorsa idrica alle sole necessità domestiche (come dovrebbe sempre essere). Si deciderà, in base al livello del serbatoio comunale, se effettuare chiusure notturne entro le 16 dei prossimi 4 giorni".