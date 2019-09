TERMOLI. Un successo che si perpetua ormai da nove anni a Termoli e dieci a livello nazionale, quello registrato anche ieri dall’iniziativa "Nonno Ascoltami! - L'Ospedale in piazza", campagna di controlli gratuiti dell'udito promossa dall'omonima onlus dal 2010.

Si è trattato di un vero e proprio tour. Un messaggio di prevenzione che arriva in 36 città.

La mission arriva fino a Ginevra, sede dell'Oms dove Nonno Ascoltami! rappresenterà l'Italia 4 e 5 dicembre al Forum mondiale sui disturbi uditivi.

Fondamentali sono stati il contributo e la disponibilità del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale San Timoteo di Termoli in collaborazione con la Maico, storica azienda attiva nel segmento delle protesi uditive e degli apparecchi acustici.

Rivolto essenzialmente ad una popolazione anziana, lo screening gratuito dell’udito, che ha visto montare in piazza Monumento una tenda cilindrica che ha attirato ancora di più la curiosità degli utenti, ha potuto contare su un afflusso di circa 200 persone.

In prima linea il primario Giovanni Serafini col proprio staff e anche medici ospedalieri andati in pensione, la Croce rossa italiana e per la Onlus presente Giulio Marchegiani, a cui abbiamo chiesto un bilancio della manifestazione.

Il successo dell’iniziativa, con un numero a tre cifre di controlli effettuati, è stato decretato proprio dalla immediatezza con cui si potevano sostenere gli esami.

In Molise si replicherà domenica 6 ottobre a Campobasso.