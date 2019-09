TERMOLI. Il dibattito sulla riforma del Terzo Settore è ancora molto aperto. Associazioni di volontariato, organizzazioni di promozione sociale e gli enti che fanno riferimento a questo ambito sentono il bisogno di ricevere sempre più informazioni sull’argomento ed è per questo che le Avis regionali di Molise e Calabria, in maniera congiunta, hanno organizzato ieri un incontro teso ad approfondire i diversi aspetti della normativa. All’hotel Meridiano di Termoli in scena, di fronte a un mare ancora da clima estivo il convegno ‘Riforma del Terzo settore: aggiornamento e riflessioni sulle ricadute che la nuova normativa ha sugli Ets’. L’introduzione dei lavori è stata a cura del moderatore, il presidente dell’Avis Molise e del Csv Molise Gian Franco Massaro.

Tra gli argomenti dibattuti, quello della gestione delle risorse, che ha aperto la riflessione sulle ricadute che la nuova normativa ha sugli Ets, inoltre focus su antiriciclaggio e revisione legale.