Sull'onda rosa termolese, il Pd regionale stila l'agenda per le pari opportunità

CAMPOBASSO. Il Dipartimento Parità e Pari Opportunità del Partito Democratico del Molise ha stilato un'agenda per le Pari Opportunità, i cui temi di partenza da sviluppare in concerto con le rete nazionale, le federazioni ed i circoli sono 5: Lavoro, Cultura, Accoglienza e Sociale, Politico, Turismo, Lotta contro la violenza di genere.

«Si è reso infatti necessario, sondare e ricostruire un rapporto con il nostro territorio passando anche attraverso le associazioni dei diversi settori,» spiegano dal Dipartimento dem. «È ciò che è accaduto a Termoli grazie all'impegno profuso dai militanti del circolo di Termoli e del Commissario Maria Chimisso che il 25 settembre hanno organizzato un incontro sulle opportunità imprenditoriali. Il dibattito ha trattato temi di opportunità imprenditoriali, quali ad esempio il Micro Credito, Contributi a fondo perduto, Imprese sociali, ma ha anche presentato iniziative di incentivi sociali come Resto al Sud, Smart e Start, ecc. Leitmotiv dell'incontro è stata la grande voglia di ricostruire un rapporto nuovo con la gente e con il proprio territorio.

Perché "fare politica è soprattutto questo: è stare in mezzo alla gente ed essere al loro servizio, occupandosi dei loro bisogni".

Ed è in quest'ottica di collaborazione e di apertura che bisogna guardare al Dipartimento Parità e Pari Opportunità della segreteria regionale del Pd Molise come un luogo senza confini, uno spazio di elaborazione di proposte e di azioni mirate al raggiungimento delle pari opportunità anche in Molise. Un luogo di incontro, ascolto e confronto per attuare proposte e portare avanti progetti a seconda dei territori e delle esigenze che si profilano. Un tessuto nuovo di donne democratiche, guerriere e forti. Ma anche di uomini che hanno a cuore il proprio territorio».