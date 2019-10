TERMOLI. Incontro all'aula magna del liceo classico Perrotta nell’ambito delle iniziative del liceo Alfano da parte della dirigente scolastica Concetta Rita Niro con i genitori degli alunni delle prime classi dei due istituti e parte del personale docente.

La dirigente ha spiegato ai genitori presenti quello che faranno e ai progetti che parteciperanno i loro ragazzi durante l'anno scolastico. Negli ultimi anni i due indirizzi si sono distinti in diversi campi didattici e ancora succederà in futuro ha assicurato la dirigente Niro, che abbiamo intervistato per farci svelare in dettaglio i futuri programmi.

Una prima occasione per conoscersi e per consolidare l’alleanza educativa che dovrà informare i rapporti tra scuola e genitori nei cinque anni di Liceo.

Inoltre, domani, mercoledì 2 ottobre, dalle 17.30 alle 19.30, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di classe. Le operazioni di voto saranno precedute dalle assemblee di classe dei genitori previste a partire dalle 16.30 fino alle 17.30.



Nella mattinata dello stesso giorno si terranno le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei consigli di classe e nel consiglio di Istituto.