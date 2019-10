PETACCIATO. Vanno avanti spediti i lavori di rifacimento nell'area del campo antistante lo stadio Marchese Battiloro di Petacciato.

I lavori a breve saranno terminati. Nel frattempo garantite le manutenzioni al campo in erba dello stadio e questo sta dando i suoi frutti: sono stati eseguiti – micro-fori per drenaggio- sabbiatura per livellare- Risemina che hanno reso il tappeto erboso del marchesi battiloro un campo da serie A!

A lavori ultimati si avranno in quell’area, una vera e autentica cittadella dello sport! E dall'amministrazione ci fanno sapere che non finisce qui... per fine anno avrà inizio la realizzazione di un’area coperta di 43x25 metri per tutti gli usi (sportivi e non).