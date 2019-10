I 4 moschettieri non arretrano: «Quanto è costato Scoca all'Asrem?»

TERMOLI. Dopo aver preso parte alla conferenza stampa di ieri pomeriggio sul Punto nascita di Termoli, i rappresentanti e fondatori del Comitato “Voglio nascere a Termoli” lanciano una nuova stilettata all’indirizzo dell’Asrem, stavolta il casus belli è l’onorario del professor Scoca, che ha difeso l’azienda sanitaria in sede processuale amministrativa.

«Quando la Asrem (azienda pubblica) incarica un consulente per qualsivoglia prestazione professionale, sempre delibera una parcella, che è sempre pubblica, per trasparenza.

Non capiamo (ma forse intuiamo) perché la delibera di liquidazione all'avvocato Scoca, ex preside della facoltà di giurisprudenza della Luiss, luminare amministrativista incaricato per difendere l'Asrem nel ricorso al Tar Molise e al Consiglio di Stato contro i sindaci e le mamme del territorio, è tenuta segreta. Ragioni (ingiustificabili) di privacy? Quanto ci costa il professor Scoca? Vogliamo saperlo!

La riqualificazione del Punto Nascita ha un costo ben definito. Nel progetto abbiamo scritto tutto nero su bianco. Ora invece vogliamo sapere quanto ci è costato Scoca! Così qualora dovessero risponderci "Non possiamo riqualificare il Punto Nascita per motivi di budget" sappiamo già cosa rispondere..»