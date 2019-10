«Salvo grazie al defibrillatore presente sul campo da calcetto»

CAMPOMARINO. Della scorsa settimana la notizia di un 49enne che venne colto da malore mentre giocava sui campi di calcetto a Campomarino, in notturna.

Una disavventura che per fortuna è stata gestita bene e nonostante la persona in questione sia ancora ricoverata all’Utic dell’ospedale San Timoteo, ormai la fase critica è considerata alle spalle.

Proprio lui, Umberto Gentile, ci ha scritto, per ringraziare tutti coloro che l’hanno soccorso ed evidenziare quanto sia importante la presenza di un defibrillatore e di chi lo sappia utilizzare, in un impianto sportivo.

«Sono l'uomo 49enne che durante la partita a calcetto si è sentito male.... voglio evidenziare che grazie all'impegno di quei pochi che gestiscono il campetto, è stato possibile fornirlo di un elettrostimolatore e che grazie ai compagni che non hanno perso la fiducia in quello che facevano (in primis l'amico Piero di Giacomo) hanno con fiducia stimolato il cuore fino all'arrivo dell'ambulanza. Questa èla notizia da dare, ossia attrezziamo i nostri paesi con qualcosa che può salvarti la vita. Un testimone tuttora ricoverato presso Uitc di Termoli dove si avvale del team competente del primario Serafini, capo sala e corpo infermieristico tutto».