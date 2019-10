Elezioni in Tunisia, si vota anche in Molise: la candidata Azza Badra incontra i connazionali Copyright: Termolionline

Elezioni in Tunisia, si vota anche in Molise: la candidata Azza Badra incontra i connazionali Copyright: Termolionline

Elezioni in Tunisia, si vota anche in Molise: la candidata Azza Badra incontra i connazionali Copyright: Termolionline

Elezioni in Tunisia, si vota anche in Molise: la candidata Azza Badra incontra i connazionali Copyright: Termolionline

TERMOLI. Ieri a Termoli era presente per parlare con una delegazione di donne tunisine residenti in città la candidata della lista 9, Azza Badra, in vista delle importanti votazioni che nel prossimo fine settimana si terranno in Tunisia. In Italia sono circa 200mila i cittadini tunisini, nel Molise oltre un centinaio, che potranno votare nelle sedi ufficiali nei giorni di venerdì, sabato e domenica per cambiare la situazione politica.

La maggior parte della popolazione tunisina residente in Italia è concentrata nel nord Italia nei pressi di Reggio Emilia. Azza ci ha rilasciato una video intervista e ci ha anche detto: "Tagliare con il passato, mandiamo a casa chi è stato votato nella circoscrizione Italia al Parlamento tunisino tra il 2011 e il 2014 e chi ha pensato solo a sé stesso e non ha fatto niente, proprio niente per la comunità tunisina che lo ha votato allora: 3 del partito Nahdha nel 2011, 2 di Nahdha e 1 di Nidaa nel 2014. Il 2019 deve essere l'anno del cambiamento radicale. A sedere nel Parlamento 3 volti nuovi indipendenti che hanno a cuore le preoccupazioni della comunità tunisina in Italia: voterò Mouatinoun e Encherek, lista n° 9".