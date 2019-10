«Porto via i rifiuti», la manifestazione ecologica

TERMOLI. Assoporto Termoli presenta l’evento “Porto via i Rifiuti”, organizzato con il Patrocinio del Comune di Termoli per il prossimo 5 ottobre 2019 nel porto di Termoli.

In collaborazione con la Marineria Termolese e con Rieco Sud, e con quanti tra gli operatori vorranno adoperarsi fattivamente, sotto la supervisione della Capitaneria di Porto, si procederà ad un intervento di pulizia straordinaria delle banchine e del bacino portuale, a partire dalle ore 9. Oltre che finalizzata a provvedere materialmente ad una operazione di pulizia dello scalo, l’iniziativa assume un alto valore simbolico. Come sappiamo, il porto di Termoli, collocato nel centro cittadino, costituisce anche un luogo di passeggio a beneficio di turisti e famiglie, e dunque deve presentarsi al meglio. Con l’evento in programma si vuole testimoniare come gli operatori portuali tengano particolarmente al loro ambiente di lavoro, e intendano collaborare con le istituzioni e i soggetti preposti alla conservazione del porto in uno stato di decoro, anche a beneficio degli utenti non professionali.

L’iniziativa verrà presentata in una apposita conferenza stampa indetta presso la sala del Consiglio Comunale di Termoli per il prossimo venerdì 4 ottobre alle ore 10.30, alla presenza del sindaco di Termoli, della Capitaneria di Porto e degli organizzatori dell’evento avv. Milena Di Fortunato e dott. Domenico Guidotti, referenti di Partenoil e Guidotti Ships, soci Assoporto.