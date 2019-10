Anna Maria Elvira Musacchio eletta presidente del distretto Sud-Est Fidapa

TERMOLI. Da oggi la nuova presidente della Fidapa BPW Italy Distretto Sud Est per il biennio 2019/21 è la termolese Anna Maria Elvira Musacchio, socia della sezione di Termoli.

La sua elezione è avvenuta a Bari nel corso dell’Assemblea Ordinaria delle socie, per il lavoro di sintesi del biennio 2017/2019 e per il rinnovo delle cariche elettive, alla presenza di Eufemia Ippolito, Past Presidente Nazionale, Chair BPW International Legal Advice Task Force, della Past Presidente Nazionale Giulia Colucci, del Comitato di Presidenza uscente, delle Presidenti e delle Delegate delle Sezioni abruzzesi, molisane, pugliesi e lucane.

Il Comitato di Presidenza Distrettuale risulta così composto: Presidente Anna Maria Elvira Musacchio, di Termoli, Vice Presidente Maria Nuccio, di Casarano, Segretaria Paola Santangelo, di Potenza, Tesoriera Elisabetta Grande, di Bisceglie, Past Presidente Rosa Vulpio, di Altamura. Nel Collegio dei Revisori dei Conti sono elette Angela Quinto, di Corato, Agnese Loré, di Altamura, Tiziana Mongelli, di Trani. La Rappresentante Young è Maria Francesca Casamassima, di Corato.

Le socie molisane, convenute in gran numero per l’affetto sincero nei confronti di Anna e per l’orgoglio di avere una così prestigiosa rappresentante, hanno vissuto momenti di intense emozioni di fronte al voto plebiscitario attribuito dall’Assemblea alla Musacchio. Fidapina dal 2011, sposata con Ubaldo Campanelli e madre di Michelangelo e Nicole, laureata in lingue e letterature straniere, docente del Liceo Artistico di Termoli, Anna, come la chiamano gli amici, è stata presidente di sezione nel biennio 2013/2015 e, nei bienni successivi, segretaria prima e poi vice presidente distrettuale.

Come da Statuto, la Presidente rappresenta il Distretto, ne ha la firma sociale, presiede il Comitato di Presidenza, il Consiglio e l’Assemblea Distrettuale. Coordina il lavoro delle Sezioni, ne promuove gli incontri per trattare e discutere problemi e tematiche di interesse comune, riferisce sull’attività del Distretto al Consiglio e all’Assemblea Nazionale, presiede le Assemblee di Sezione per il rinnovo delle cariche sociali.

“Viviamo in un’epoca di grandi cambiamenti etico-sociali, culturali, economici, in cui sono evidenti, tra l’altro, gli effetti della rivoluzione tecnologica e digitale. La nostra è un’età di transizione, afflitta da una grave crisi di valori. In questo contesto la Fidapa, movimento di opinione che da 90 anni lavora per rafforzare il ruolo delle donne nella società, ci chiede una partecipazione sempre più attiva per promuovere il rispetto dei diritti e delle pari opportunità e per combattere ogni forma di discriminazione e di ingiustizia. Rispondere all’invito della Fidapa, impegnarsi a servire il nostro movimento di opinione, offrendo tutto il proprio tempo libero, il saper fare e saper essere, senza chiedere nulla in cambio, è la scelta che perseguo. Sono fiera di appartenere alla prestigiosa Federazione internazionale, onorata di rappresentare le socie delle 47 sezioni che costituiscono il Distretto Sud Est”. Con queste parole la neopresidente ringrazia di cuore tutte le socie.