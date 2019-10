San Michele, sipario sulla festa patronale di Acquaviva Collecroce

ACQUAVIVA COLLECROCE. Terminata con grande successo la festa patronale di San Michele Arcangelo ad Acquaviva Collecroce. Domenica 29 settembre molti sono stati i pellegrini dei paesi limitrofi che sono accorsi a questa festa in onore dell' Arcangelo. Il popolo di Acquaviva Collecroce come sempre molto devoto del patrono, dopo la Celebrazione Eucaristica animata dalla corale della parrocchia di Santa Maria degli Angeli di Termoli, ha portato in processione oltre ai Santi Patroni San Michele e Santa Maria Ester, tutte le statue della parrocchia (San Gabriele, Santa Rita, San Pasquale, Sant'Antonio da Padova, San Biagio, San Giuseppe).

Hanno partecipato al momento di festa e di processione anche i sindaci dei paesi limitrofi rimasti molto contenti dell'evento per la grande partecipazione soprattutto di giovani. Molte sono state le iniziative pomeridiane di carattere ricreativo, dalla sfilata della banda con il gruppo delle Majorettes all'asta di prodotti offerti dai residenti svoltasi in piazza e officiata da un membro del Comitato Walter D'Amicantonio che come sempre riesce bene ad intrattenere i compaesani facendo salire l'asta anche fino a cifre alte. Il concerto della Cover di Ramazzotti e l'orchestra Balalaika 70 hanno reso le due serate meravigliose grazieb anche al clima favorevole.

L'intera comunità molto soddisfatta Ringrazia di cuore il Comitato Feste (Don Vincenzo, Walter, Michele, Paolo, Andrea ed Elia) che come sempre organizza al meglio tutte le feste religiose che ci sono in paese durante il corso dell'anno invitando chiunque a partecipare alla festa patronale 2020.