TERMOLI. Oggi, 2 ottobre, è la festa dei Nonni e allora abbiamo preso per parlare di nonni e nipoti una nonna Lina Limongi e il nipote Angelo Juventus Benaduce.

I nonni sono un pilastro per le famiglie, sono il faro di approdo per ogni navigazione familiare che incontra difficoltà.

I nonni sono coloro che proteggono i nipoti quando fanno qualche marachella e i genitori li vogliono sgridare loro spesso si mettono in mezzo per far evitare loro qualche scappellotto.

Lina è una donna e nonna dolcissima ha ben 10 nipoti che ama più della sua vita qualcuno li ha anche lontano a Barcellona, ma con le tecnologie internet li sente spesso e poi ogni tanto fa un viaggetto e li va a trovare in Catalunya.

Tanto gli vuole bene che ha deciso anche di farsi tatuare un cuore che è fatto con le iniziali di tutti e 10 i nipoti sul braccio destro.

Un bello spaccato di amore di nonni.