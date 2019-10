In servizio da ieri il nuovo segretario comunale Domenico Nucci

TERMOLI. Ha preso servizio ieri il nuovo segretario generale del Comune di Termoli, Domenico Nucci.

Si tratta del secondo mandato in via Sannitica, prim'ancora che dall'attuale sindaco Francesco Roberti, è stato scelto anche dall'altro predecessore di centrodestra, Antonio Basso Di Brino, in staffetta con Paolo D'Anello, che andò in Provincia, dal 20 novembre 2013 fino a quando al 9 settembre 2014, prima dell'avvento di Vito Tenore nella giunta Sbrocca. Dal 3 marzo 2015 al 3 ottobre 2016 è stato titolare della convenzione di segreteria tra i Comuni di Bojano, Frosolone e San Massimo, mentre dal primo febbraio 2017 al 30 settembre scorso, ha gestito, sempre in convenzione, solo i Comuni di Frosolone e San Massimo.

E' iscritto alla fascia A dell'albo dei segretari comunali e provinciali dopo aver superato nel 2008 l'esame finale alla Scuola superiore per la Pubblica amministrazione a Roma. E' originario di Venafro. Ha iniziato la brillante carriera nel 1986, vincendo il concorso per soli titoli al XVII Corso di studio retribuito per aspiranti segretari comunali di Torino, e proprio nella provincia torinese ha operato fino al 1989, prima di rientrare in provincia di Isernia.