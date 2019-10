Quando le segnalazioni fanno centro, ripristinate le linee telefoniche a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Più efficace la pubblicazione di sabato scorso di telefonate, raccomandate e diffide. Le famiglie Corbo e Di Giovannantonio (insieme a un'altra), in contrada Macchia Nera di San Martino in Pensilis da ieri hanno visto riattivata la linea telefonica da parte della Tim, muta da mesi. A confermarlo, oltre i rispettivi utenti, anche la stessa azienda.

«Tim desidera precisare che sono stati riattivati tre i numeri telefonici isolati in contrada Macchia Nera dai primi di settembre (non “da tre mesi”), come da verifiche effettuate direttamente con i clienti interessati. Si è trattato di un danno all’apparato e alla linea in palificazione che serve la zona, causato da una fulminazione che aveva bruciato sei chilometri di cavo e l’elettronica di supporto. La soluzione del problema ha comportato un complesso lavoro di riconfigurazione dell’infrastruttura di rete a servizio della contrada».