TERMOLI. La palestra New Sport Line si trova nella centralissima via Cairoli 25 a Termoli. La struttura offre tutto quanto si possa desiderare per perfezionare lo stato fisico di ogni persona. La prima cosa che ci colpisce è la simpatia e la cordiale accoglienza del titolare, il pluri-riconosciuto specialista in ginnastica posturale e correttiva Franco Berchicci, il quale insieme alle istruttrici Florinda Compagnucci, Elvira Pilolli e dal giovane - prima allievo ed ora istruttore - Marco Mastropaolo, compone un team affiatato e competente.

Franco, il mentore della struttura, ha una laurea Isef, seguita poi da una in fisioterapia e una terza in psicologia e proprio in questi giorni si è dovuto assentare da Termoli per seguire un corso di aggiornamento.

La New Sport Line - come ci spiega Elvira - è una struttura specializzata nella ginnastica posturale e correttiva e ai suoi clienti offre dei programmi specifici di rieducazione posturali globali al fine di ottenere dei miglioramenti della posizione e un buon equilibrio muscolo-scheletrico attraverso esercizi per il rinforzo del tono muscolare e quindi di migliorare la resistenza, la mobilità articolare e l'elasticità muscolare.

"I nostri corsi sono adatti a tutte le fasce di età e sono rivolti non solo a chi soffre di una patologia della colonna vertebrale come scoliosi, lombalgia, cervicali, ma sono adatti anche a chi vuole solo mantenersi in forma e prevenire l'insorgenza di dolori muscolo-scheletrici. In aggiunta svolgiamo anche corsi maggiormente dinamici di ginnastica funzionale, di pilates e stretching dinamico; tutte le nostre lezioni hanno la durata di massimo un’ora e il punto di forza di ogni corso, da noi tenuto, è la preparazione, la passione che noi insegnanti ci mettiamo nel lavoro. Per quanto riguarda me, sono specializzata nel pilates dopo aver frequentato specifici corsi di specializzazione e di aggiornamento anno dopo anno e ovviamente continuerò a farne sempre. Lo faccio con grande energia perché mi piace: io dico sempre che il pilates è uno stile di vita, per chi si appassiona veramente, questa disciplina entra nel sangue, è un metodo di allenamento che potenzia sia le qualità fisiche sia quelle psichiche; una sua peculiarità è la contemporanea assimilazione di corpo e mente e dopo poco tempo la muscolatura del centro si rafforza con un notevole miglioramento della postura, le articolazioni diventano più mobili, i dolori di schiena si attenuano e con il miglioramento della forma fisica e psichica aumenta anche la gioia di vivere."

Anche Florinda si occupa di ginnastica posturale: "Da tantissimi anni pratichiamo questo tipo di ginnastica: Franco lo fa da quasi 40 anni visto che è un fisioterapista e ha anche insegnato nelle scuole. È il nostro maestro, dal quale traiamo sempre i migliori insegnamenti. Egli fa anche trattamenti individuali, per chi magari non ama lavorare in gruppo. Chi sceglie la nostra struttura sono in genere persone reduci da interventi medici o chirurgici o da vari infortuni e hanno la necessità di ritrovare una forma fisica ideale e una tonalità muscolare, o anche pre-intervento o con un trattamento medico.

Con il nostro lavoro facciamo il possibile per riportare con pazienza e volontà i degenti nella loro migliore forma, come dicevamo, fisica e psichica: della parte riabilitativa se ne occupa Franco, mentre per quanto riguarda la parte motoria e del tono muscolare ci pensiamo noi altri istruttori, essendo specializzati e laureati in questo. Inoltre nella nostra struttura ci prendiamo cura anche di persone che hanno subito interventi con protesi alle ginocchia. Io da vent'anni lavoro con Franco e con la ginnastica posturale, la sera abbiamo anche un corso di ginnastica funzionale dove si lavora mezz'ora in piedi e mezz'ora a terra con addominali, glutei, esercizi per le gambe ed è un po’ diverso dalla solita ginnastica posturale che è tutta svolta a terra.

La nostra palestra è inoltre frequentata da tante persone costrette ad una intensa attività lavorativa e siamo contenti che scelgono noi come punto di riferimento per ridurre la tensione dovuta ad uno stile di vita stressante e quindi contribuiamo al loro miglioramento fisico.

La nostra palestra ha un piccolo ingresso fatto di ellittiche e cyclette e tanti piccoli attrezzi che usiamo durante la lezione: dalla Fitball, alla palla di spugna, ai bastoni elastici e naturalmente l’essenziale per poterci riscaldare, come ad esempio le attrezzature cardiofitness.“

Insomma la New Sport Line è una garanzia: Franco, Florinda, Elvira e Marco sono pronti a offrirvi - è il caso di dirlo - corpo e mente!