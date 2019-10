TERMOLI. Ieri sera nel corso della seguitissima trasmissione "Fuori dal Coro" su Rete 4, condotta dal bravissimo giornalista Mario Giordano, nel comparto dei servizi dedicati al cibo italiano che viene penalizzato da dazi preannunciati dall'America, leggi assurde che l'Unione europea ha emanato che vanno davvero contro i prodotti italiani molto apprezzati nel mondo, c'è stato un servizio girato al porto di Termoli e fatto parlare alcuni pescatori termolesi sulla questione del pescato nostrano che viene penalizzato da quello congelato che proviene dall'estero, perché costa meno ma che poi sulle nostre tavole. d'accordo il risparmio, ne va anche a discapito della salute.

Gli esempi fatti dall'armatore Cannarsa e dal pescatore Santini sono stati eloquenti e l'ultima frase di uno dei pescatori intervistati, "La roba nostra è migliore delle altre..." l'ha ripetuta addirittura gridandola in studio lo stesso Mario Giordano applauditissimo.

Per quanto riguarda l'altra questione che ha impegnato la marineria termolese in questi giorni ai quali dai colleghi di Manfredonia che sono in sciopero con tutto il comparto pugliese è stata chiesta solidarietà e dove nelle sere scorse si sono avuti anche attimi di palpabile tensione ci sono stati dei colloqui per cercare di mettere a posto la vicenda sembrerebbe, il condizionale è d'obbligo, ci siano degli spiragli positivi ma aspettiamo comunicazioni in merito.