Strada poco sicura, ordinanza impone il limite di 10 km/h in via De Sanctis

TERMOLI. Dopo anni di proteste dei residenti, sulla pericolosità dell’arteria, arriva un provvedimento su via De Sanctis.

Nel tratto compreso tra l’incrocio con via De Nicola e l’intersezione con la traversa di via del Molinello (salita dello specchio), è caratterizzata da una particolare geometria plano altimetrica oltre che di dimensioni trasversali che non la rendono idonea al transito di veicoli pesanti – scrive il dirigente Gianfranco Bove nell’ordinanza – caratteristiche che impongono una particolare attenzione alla disciplina della circolazione stradale onde garantire maggiori condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale.

Ritenuto necessario, pertanto, adottare alcune variazioni alla disciplina della circolazione veicolare, si ordina l’istituzione del limite di velocità di 10 Km/h per il tratto di via De Sanctis compreso tra via de Nicola e la traversa di via del Molinello; la limitazione al transito dei veicoli pesanti sul segmento stradale in argomento.

Disposto inoltre che venga segnalato il “pericolo generico”, con conseguente obbligo di rallentamento per l’assenza di marciapiedi.