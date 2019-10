Centopiazze, torna in città la storica manifestazione dei "Maestri Cattolici"

TERMOLI. Centopiazze, edizione 2019, storica iniziativa promossa dall’Aimc, Associazione Italiana Maestri Cattolici, torna sabato 5 ottobre, partendo da Piazza Monumento in Termoli, alle ore 16, per proporre, su tutto il territorio nazionale, iniziative sul tema dell’educazione alla cittadinanza attiva.

“Il tema dell’educazione alla cittadinanza - afferma Giuseppe Desideri, presidente nazionale dei Maestri Cattolici - è da sempre un tema cruciale per la scuola di un Paese democratico, e implica da parte di ciascuno, l’adesione a valori condivisi, la messa in atto di atteggiamenti cooperativi e collaborativi, la maturazione di un’etica della responsabilità che devono concretizzarsi in azioni quotidiane finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.

Educare alla cittadinanza attiva, responsabile e democratica, comporta un processo educativo pluridimensionale, che recupera la dimensione politica della persona, per formare un uomo che si interessa dei suoi concittadini e della sua città, ponendosi come obiettivo la realizzazione del bene comune. È sotto gli occhi di tutti il vasto movimento in difesa dell’ambiente che sta coinvolgendo giovanissimi di tutto il mondo, ma i grandi fenomeni rischiano di rimanere eventi mediatici se non sono supportati dall’azione quotidiana di ciascuno, fatta di piccoli gesti, che ripetuti nel tempo, generano cambiamento”. Il cambiamento si genera anche per contagio perciò quest’anno l’AIMC ha scelto la strada della narrazione collettiva, a più mani per raccontare la cittadinanza. In circa cento “piazze” lungo tutto il Pese si racconterà una storia collettiva attraverso due iniziative che si terranno nelle piazze e nelle scuole di tutta Italia per l’intero mese di ottobre.

“#Suggestionidicittadinanza” che vuole essere il racconto attraverso foto, video, disegni, frasi, selfie individuali e collettivi di tutte le piccole/grandi suggestioni di quella cittadinanza attiva che quotidianamente passano inosservate ma che realizzano la vera convivenza e il sentirsi “cittadini” del mondo in cui viviamo. La seconda, #scriviamolacittadinanza è una vera e propria scrittura a migliaia di mani di una storia sulla cittadinanza quotidiana che, una volta iniziata, passerà come un testimone di classe in classe, di gruppo in gruppo e prenderà tante diverse strade. Tutti i lavori, poi, saranno raccolti e riceveranno un ideale “attestato di cittadinanza attiva” con una premiazione finale a Roma ad inizio 2020. Insieme le due iniziative serviranno a comporre il mosaico di una cittadinanza agita in grado di coinvolgere mente e cuore di ciascuno.

L’evento nazionale che darà il via alle Cento Piazze, avrà protagonista, come detto in oggetto, la piazza principale di Termoli, piazza Vittorio Veneto, sabato 5 ottobre a partire dalle ore 16.00. Interverranno il Presidente nazionale dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici, dott. Giuseppe Desideri, insieme al Gruppo Operativo del Centro nazionale di Roma, il sindaco ing. Francesco Roberti, l’assessore alla cultura del comune di Termoli Michele Barile, il Presidente del Consiglio comunale avv. Michele Marone, il vescovo Mons. Gianfranco De Luca, Padre Paolo, rappresentante UMEC – WUCT, World Union of Catholic Teachers e docente del Liceo cattolico della città di Oradea – Romania, USR Molise rappresentato dal Prof. Giuseppe Colombo, il maestro Nicolino Cannarsa, il prof. Bruno Petti dell’Università degli Studi del Molise, il Presidente del CONI Molise prof. Guido Cavaliere, il gruppo folkloristico “a Shcaffètte”, il poeta termolese Sebastiano Di Pardo, le rappresentanze delle Scuole del territorio, i ragazzi e i bambini che animeranno la piazza. Modera l’editore Stefano Leone.

La Conferenza stampa è prevista nella sala consiliare della maggioranza del Comune di Termoli oggi alle ore 12.