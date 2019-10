​Che fine ha fatto il misuratore di velocità di Guglionesi?

GUGLIONESI. Pareva tutto pronto per collocare sulla ‘Bifernina’ un misuratore di velocità allo scopo (espresso) di evitare incidenti. Ma perché, a tutt’oggi, l’idea non si è concretata? Sarà il caso di capire il perché di tanto ritardo, rifacendoci ai dettami del Codice stradale. Doverosa premessa: i provvedimenti del Prefetto (art. 4, c. 2, d.l. n. 121/2002, convertito - con modifiche nella Legge n. 168/2002) vengono posti in essere su proposta degli organi di polizia stradale, sentito il parere, obbligatorio e vincolante, dell'ente proprietario della strada. Ad essi viene data pubblicità, oltre che sul sito-web della Prefettura, attraverso gli organi di informazione e con avvisi agli utenti attraverso ogni utile forma di comunicazione, anche con l'utilizzo di segnali stradali, proprio nell'ottica della massima prevenzione.

Ogni decreto individua le strade ritenute pericolose. Ma, se l’itinerario su cui è stata accertata la violazione non è ricompresa tra quelle individuate dal Prefetto, non significa che il verbale sia illegittimo. Va evidenziato che la recente giurisprudenza in materia di accertamento di infrazioni rilevate con misuratori ha confermato che l'utilizzo di tale strumentazione è legittimo, anche in mancanza di autorizzazione laddove la mancata contestazione immediata sia giustificata dal verificarsi delle fattispecie previste dall'art. 201 Cds e dal Reg. di es. e di att. all'art. 384. Un caso di specie: immaginiamo che, percorrendo una strada statale che attraversi, da un lato all’altro, il Comune, si venga immortalati da un apparecchio posizionato dalla Polizia municipale poche ore prima del passaggio dell’auto sanzionata.

Dopo qualche settimana arriva il verbale a casa; e, dal testo, si constata che i Vigili urbani si erano appostati lungo un tratto di viabilità non rientrante tra quelli di proprietà del Comune. A questo punto il trasgressore spera di potere impugnare l’intimo per “incompetenza territoriale”, pensando che i ‘Berretti bianchi’ non possano elevare verbali al di là del territorio di stretta appartenenza (una strada regionale, provinciale o statale). Prima di impugnare l’accertamento davanti al Giudice di pace, per evitare di fare un buco nell’acqua e magari essere costretto a pagare anche le spese processuali, ti informi da un avvocato per sapere su quali strade si può trovare il misuratore della Polizia municipale.



Prima di spiegare se l’apparecchio possa essere rinvenuto su di una strada statale (ed eventualmente in quali altri luoghi possa essere “montato”), ricordiamo come verificare se l’autovelox è regolare. Innanzitutto il controllo elettronico della velocità deve essere presegnalato con un cartello posto con congruo anticipo rispetto alla postazione. Sopra dev’esserci scritto «Controllo elettronico della velocità». La macchinetta non può trovarsi oltre 4 km dal predetto cartello. Nessuna sanzione in città se, dopo la foto, il conducente non viene fermato dalla Polizia. La segnaletica con l’avviso deve essere facilmente visibile e non oscurata da altri cartelli o dalla vegetazione, né può trovarsi subito dopo una curva a gomito. Il misuratore deve essere sempre sottoposto a collaudo all’atto del suo primo utilizzo.

Di esso deve essere conservato il certificato che il cittadino ha il diritto di visionare. Poi deve essere sottoposto, almeno una volta all’anno, a taratura (se usato in autostrada, le misurazioni devono avvenire in un autodromo). Il verbale deve indicare gli estremi del collaudo e la data dell’ultima taratura al fine di consentire al conducente il controllo del regolare utilizzo dell’apparecchio; senza tale specifica il verbale è nullo. Se l’autovelox è posizionato in città, il conducente deve essere necessariamente fermato nell’immediatezza dall’agente, onde potersi difendere e presentare le eventuali giustificazioni verbali.

Se il verbale non indica la data dell’ultima taratura la multa è nulla. Se il misuratore è posizionato fuori dal centro urbano (in particolare su strade extraurbane secondarie o su strade urbane a scorrimento), la sanzione è valida anche se non ci sia stata la contestazione immediata (con l’alt intimato al conducente) a patto però che: a) un decreto del Prefetto abbia esonerato quella specifica tratta dall’obbligo della contestazione immediata; b) il verbale indichi gli estremi del decreto prefettizio e spieghi per quale ragione sulla strada in questione, non sia stato possibile fermare il conducente. Sulle strade extraurbane principali e sulle autostrade, la contestazione può sempre essere differita anche senza il provvedimento del Prefetto.

Claudio de Luca