Il caso di Arianna, parla l'autista: «Non sono un mostro, ecco le mie ragioni»

LARINO. «Sui social sono stato dipinto come un mostro, sono stato attaccato con parole fortissime, e non ci sto, tanto più che chi mi conosce sa che sono una persona da sempre attenta al prossimo e alle problematiche sociali».

Traspare molta amarezza quando raggiungiamo telefonicamente l'autista dell'autobus della Sati che copre la tratta Larino-Campobasso, il percorso che ogni giorno Arianna, la ragazza diversamente abile di cui vi abbiamo parlato nel nostro articolo del 4 ottobre (LEGGI), deve percorrere per recarsi all'università; articolo che ha scatenato numerose reazioni, di solidarietà nei confronti della ragazza, ovviamente, ma anche commenti molto duri nei confronti del dipendente Sati.

«Premetto che il codice della strada mi vieta di alzarmi dal mio posto di guida. Umanamente sono vicino ad Arianna e non ho nessun problema ad avviare il sollevatore della pedana automatica che consente ad Arianna di salire a bordo, e sarei anche disposto ad aiutarla nell'operazione; ma non posso prendermi la responsabilità di agganciare la carrozzina ai fermi del sollevatore e di allacciarla alle cinghie di sicurezza. Cosa succederebbe se, per un qualsiasi motivo, le cinghie non risultassero correttamente allacciate e io fossi costretto ad una frenata brusca? Un episodio simile si è verificato a Torino: l'autobus ha frenato e purtroppo la persona caduta dalla carrozzina è morta».

«A mio avviso la soluzione», continua l'autista, «E' la presenza di un accompagnatore che non dico debba essere presente per tutta la durata del viaggio, ma che almeno aiuti Arianna nel fissaggio della sedia a rotelle prima di partire, e che all'arrivo a Campobasso ci sia qualcuno che la aiuti a scendere, visto che purtroppo il grado di disabilità della ragazza non la rende autonoma»