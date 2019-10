Poliziotti uccisi a Trieste, parla Grieco: ora è il momento del silenzio e della preghiera

TERMOLI. Messaggio di cordoglio per i due agenti di Polizia assassinati a Trieste da rapinatori. A intervenire è stato il segretario regionale generale Molise del sindacato di Polizia Fsp Giuseppe Michele Grieco, vice ispettore polizia di Stato. «Questo il momento del silenzio e della preghiera per i giovani poliziotti che hanno perso la vita oggi durante una sparatoria nella città di Trieste e del cordoglio per le loro famiglie straziate dal grave lutto. La tristezza di questa terribile notizia ferisce e scuote tutta la nostra comunità.

Questo il momento del rispetto per quei ragazzi e per le loro famiglie. Un lavoro il nostro pieno di rischi di sacrifici di rinunce ma di grande soddisfazione ogni qualvolta riusciamo a conseguire risultati per i cittadini a salvaguardia e a delle Istituzioni. Fermezza e piena giustizia contro questi efferati delitti che lasciano ogni volta una profonda cicatrice ma noi continueremo a vigilare e a non abbassare mai la guardia. Questo il momento della riflessione senza mai un passo indietro, tra la gente che ci vuole bene. Piangiamo due giovani vite due nostri fratelli due ragazzi che per amore hanno scelto di vestire la divisa.

La sicurezza deve rimanere un argomento di grande attualità e al centro dell'impegno del nostro Governo al quale chiediamo più investimenti in termini di nuove assunzioni di mezzi per ampliare e rinforzare i presidi di Polizia come quello del Commissariato di Termoli sempre più importante e strategico in un'area al crocevia delle regioni del medio e basso adriatico. Ci auguriamo che le nostre richieste trovino il giusto accoglimento da parte di tutte le compagini politiche poiché la sicurezza non veste un colore politico ma alla politica si rivolge nell'interesse del bene comune».