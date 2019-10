Dignità ai malati di Alzheimer: cosa possono fare scienza e istituzioni

LARINO. Si è tenuto martedì scorso l’incontro inerente l’Alzheimer, organizzato dall’Auser Regione Molise in collaborazione con il circolo Auser di Larino, presso Palazzo Ducale. L’evento si intercala nelle iniziative promosse nel mese di settembre dedicato all’Alzheimer. Iniziativa fortemente voluta dall’Auser regionale per sensibilizzare il territorio nei confronti di un tema molto ostico, che spaventa per la tipologia della malattia.

Dopo i saluti di rito della presidente del circolo frentano Daniela Bassi, il presidente regionale Dante Leva e il sindaco della città di Larino Giuseppe Puchetti ci si è addentrati nell’argomento con la lettura di una lettera dedicata alla propria madre da parte di Antonella Caradonio. Una lettera che ben ha presentato alcune sfaccettature della patologia che si impone subdola e prevaricatrice sulla persona stessa e dei suoi familiari. Nella sua relazione il dottor Cosimo Dentizzi, geriatra, già Responsabile del Centro Diagnosi e Cura Demenze di Campobasso, ha ricondotto alle demenze e al loro esprimersi nei comportamenti della persona che ne viene colpita, evidenziando anche la patologia dell’Alzheimer che non vede ancora un vero percorso diagnostico per riconoscerla.

Troppo spesso parliamo di Alzheimer, asserisce Dentizzi, ma in realtà non abbiamo strumenti validi per diagnosticarlo e soprattutto non ancora esiste una terapia che possa contrastare un male così invasivo e predominante nella persona e del suo entourage familiare. Avere l’Alzheimer, significa che tutta la famiglia combatte contro questo nemico. Quando prescriviamo dei farmaci lo facciamo con poca fiducia negli stessi proprio perché non riusciamo a vedere una netta efficacia. Non abbiamo ancora un riconoscimento o meglio non ci sono interventi mirati né nel sistema sanitario italiano né tantomeno in quello regionale. Si avanzano idee, ma poi tutto si ferma e qui la situazione diventa non sostenibile.

Pensiamo a che viene colpito dalle demenze o Alzheimer, quindi a ciò che gli accade, la perdita di autosufficienza, bisogna pensare, quindi ad azioni ben strutturate per poter ridare dignità alle persone e soprattutto pensare anche ai familiari. Puntare su un buon stile di vita, fondamentale per curare il proprio corpo e cercare di rallentare l’avvento delle demenze. L’intervento, poi seguito dal contributo del dottor Nicola Modugno, neurologo presso Irccs Neuromed che ha ripreso alcuni aspetti della patologia soffermandosi sulla funzione della memoria, sul deficit che la patologia induce e sugli aspetti emotivi che coinvolgono i familiari, ma anche il paziente stesso.

Molto in linea il suo intervento con quanto asserito dal dottor Dentizzi. Hanno seguito, poi, le relazioni dell’avvocato Laura Caradonio che ha riferito sugli aspetti legislativi che riguardano i malati di Alzheimer e a cui possono far ricorso i familiari. Altro aspetto importante è stato affrontato dalla dottoressa Angela Benigni, psicologa che ha riportato l’esperienza della stanza Shoezelen, camera multisensoriale, situata presso la Rsa di Larino, ex Vietri. Esperienza positiva che lascia pensare ad una riabilitazione funzionale al recupero di alcune competenze ed umore. Esperienza che si è allacciata al progetto, ancora in sperimentazione e ricerca, presentato dall’ingegnere Giuliano Maglieri, la realtà virtuale un’opportunità per il paziente che evidenzia l’apporto della tecnologia nella patologia dell’Alzheimer. Le conclusioni sono state affidate a Lorenzo Mazzoli della presidenza nazionale Auser.

Nel fare una sintesi di quanto affrontato durante l’incontro, seguito con forte interesse da parte della platea, sia per il tema sentito, ma anche per lo spessore dei relatori, Mazzoli, ha evidenziato la presenza massiccia di malati di Alzheimer o Demenze e soprattutto la stima mondiale che prevede un triplicarsi della situazione attuale. A tal merito, ha asserito Mazzoli, bisogna pensare in maniera univoca ad una progettazione di rete con forte interesse da parte delle Istituzione, quello di operare con gli stessi obiettivi, di pensare alle persone singolarmente, ma nella società, con l’intento dell’inclusione. Senza mai tralasciare la qualità della vita, quale obiettivo primario.

Creare un servizio che funzioni e garantisca i diritti, pensare in modo globale, significa pensare alla vita in maniera inclusiva. Sono processi per cui, ha fortemente sottolineato, vanno promossi, caldeggiati e se necessario combattere per ottenerli. A livello nazionale Auser è una struttura che si affianca alle Istituzioni con azioni sussidiarie, ma efficace nel suo contributo nei confronti dei bisogni delle comunità. Un incontro che ha lasciato molto ai presenti, ha creato un luogo per parlare del “mostro” l’Alzheimer, ma ha anche lasciato la speranza e la fiducia nella ricerca, nel combattere insieme per fronteggiarla.