Pendolari stufi delle strade dissestate per arrivare da Palata in autobus sulla costa

PALATA. Pendolari stufi di arrivare al lavoro o a scuola col “mal di mare”. Dal sisma 2018 ci sono state una serie di limitazioni alla viabilità per motivi precauzionali. Tutti ricordano e ancora oggi soffrono i 50 km/h a cui massimo si procede sul viadotto che attraversa il Liscione, non sempre rispettato. Ma c’è una situazione adiacente, dall’altra parte della valle del Biferno, più a valle, che inibisce il passaggio di mezzi pesanti e autobus da strade provinciali che collegano alla Bifernina e che permettono giornalmente, con grande fatica, di raggiungere il posto di lavoro a pendolari, sia lavoratori o studenti, che a chi occasionalmente deve recarsi nei centri più grandi.

Abbiamo intercettato le lamentele di una viaggiatrice, in nome e per conto degli utenti che da Palata si recano a Termoli. Vorrebbero sapere quando, finalmente, la situazione potrà tornare alla normalità. «Non siamo stressati solo dal lavoro, ma anche dalle strade dissestate, quelle su cui sono costrette a transitare le corriere che ci portano sulla costa. Assicuriamo che fatte tutti i giorni, per oltre un anno, minano e non poco la nostra qualità di vita». L’appello a risolvere la situazione disagevole va dritta alle istituzioni.