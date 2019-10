Un centro storico di rame in miniatura: il capolavoro di Gennarino Camelo Copyright: Termolionline

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Presentazione in pompa magna nei locali della Chiesa Greca, domenica scorsa, dell’opera interamente in rame, realizzata dal bravissimo artigiano Gennarino Camelo e raffigurante il centro storico “Quartetto” di Santa Croce di Magliano. Folla delle grandi occasioni, benedizione curata da Padre Tonino, fratello di Gennarino e auguri della vicesindaca, del consigliere regionale Nico Romagnuolo e degli altri amministratori locali intervenuti alla cerimonia. L’attenzione del numeroso pubblico focalizzata sulla realizzazione in scala del prezioso manufatto.

«Un plauso a Gennarino esempio tangibile della valenza del nostro artigianato (bisogna dirlo) purtroppo dimenticato da una politica regionale assente e distratta di fronte a settori vitali e trainanti della nostra disastrata economia. Sarà possibile visitare il capolavoro anche nei prossimi giorni», il commento di Giovanni Gianfelice, consigliere comunale di maggioranza.