TERMOLI. È in corso da ieri e si protrarrà anche oggi e domani, in contemporanea nazionale, la raccolta fondi per conto dell'AISM patrocinata dal Comune di Termoli. "La mela di Aism" si sta svolgendo in 5mila piazze italiane: 13 mila volontari di AISM distribuiranno oltre 4 milioni di mele a fronte di una donazione minima di 9 euro, con cui si potrà portare a casa un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle. A Termoli l'iniziativa è in corso presso gli spazi esterni degli istituti comprensivi scolastici del Comune di Termoli e in piazza Vittorio Veneto (piazza Monumento).

«È importante essere sostenuti da amici che ci aiutino a promuovere i valori di Aism nei confronti del grande pubblico per arrivare presto a sconfiggere la sclerosi multipla, una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e progressivamente invalidante di cui ancora oggi, nonostante i grandi progressi della ricerca scientifica, non si conosce la cura definitiva» riferisce la responsabile AISM Roberta Caponi.



La Mela di AISM è promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e si svolge sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso.

Dove vanno i fondi raccolti con la Mela di AISM? Nella ricerca in importanti progetti per trovare la causa e la cura risolutiva per la sclerosi multipla e per implementare i servizi dedicati ai giovani i più colpiti dalla grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, che si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell'equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona.

In Italia, ogni anno 3.400 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 122 mila persone con SM, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni. E' la seconda causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. l'Italia è un paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di oltre 5 miliardi di euro l'anno il costo socialemedio della malattia. E' una emergenza sanitaria e sociale.