Ottobrate sulla spiaggia, il richiamo irresistibile del mare

TERMOLI. Anche sulla costa adriatica molisana è possibile vivere delle splendide ottobrate, ossia giornate climatiche particolarmente favorevoli, come insegna la tradizione delle scampagnate romane.

Una parentesi di maltempo in settimana, ma senza quel crollo delle temperature che era stato profetizzato, tanto che allo sparire della perturbazione, nel primo weekend del mese autunnale per eccellenza c’è non disdegna ancora di stendersi sull’arenile.

Stamani la spiaggia di Termoli Nord è stata meta di alcuni bagnanti, che hanno approfittato del bel tempo e del sole che ha riscaldato l’ambiente.

C’è anche la Cala Sveva che non ha smontato gli ultimi ombrelloni, al servizio della stagione turistica più inoltrata e non è una cattiva idea, quella di offrire comunque un punto di riferimento a chi scruta il cielo, prescindendo dal calendario.