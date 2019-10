Per una grande Termoli, tutti insieme i politici di ogni colore

TERMOLI. Alone we do nothing as a team we achieve success è lo slogan della più grande casa distributrice di farmaci a livello mondiale. E se questo motto lo rendessero vivo e lo facessero proprio i politici termolesi? L’obiezione più immediata. Il mondo aziendale è una cosa, quello politico è altra cosa.

Allora pongo questa domanda. Se tutti i politici rappresentanti del Sud si unissero e facessero sentire il loro peso in Parlamento, la situazione del Sud Italia avrebbe una prospettiva di miglioramento? Eh si l’avrebbe eccome, ma lasciamo che gli scettici dicano: fantasie, chimere, visioni allucinogene.

A questo punto la seconda domanda. E se si unissero tutti i politici della Regione Molise? La prospettiva di miglioramento ci sarebbe eccome, ma lasciamo che gli scettici dicano: fantasie, chimere, visioni allucinogene.

Beh ormai avete capito che voglio planare su Termoli con la stessa domanda setutti i politici di Termoli si unissero? Però alla stessa risposta fantasie, chimere visioni allucinogenecontrappongo Alt un momento, a livello comunale è fattibile Basta volerlo.

Ci si conosce tutti. Se lo volessero i quattro candidati sindaci alle ultime elezioni comunali potrebbero abbandonare il rito fritto e rifritto di lotta tra chi governa e quelli dell’opposizione. E percorrere le due strade necessarie ed utili per Termoli:

A) Realizzare il passaggio dal degrado al decoro

B) Essere i realizzatori di una Termoli già strutturata dalla nascita per il Turismo.

Dal degrado al decoro

Chi e cosa vieterebbe di unire le proprie forze le proprie intelligenze (governo ed opposizione) per realizzare, cioè rendere con i fatti, l’eliminazione dell’attuale degrado? Cosa c’entra il degrado con le ideologie (ammesso che esistano ancora), con i vostri legami con i partiti nazionali (dei quali ai cittadini non importa proprio

nulla), con le vostre carriere politiche (ma non siete stati eletti per fare il bene di Termoli?) Il degrado è degrado e bisogna eliminarlo.

E allora, se tutte le forze politiche insieme si dessero da fare,correndo dove ci sono i problemi, focalizzandosi sulle migliori soluzioni, vigilando sui risultati in maniera che il decoro emerga e viva di ottima salute ed il degrado rimanga un lontano ricordo. Quello corrente (ad esempio immondizie, buche etc) vivrebbe in costante agonia mentre quello strutturale (ad esempio Palazzo Crema, ex Cinema Adriatico…) andrebbe progressivamente amorire.

Insomma tutti insieme vigilanti sul degrado e costruttori del decoro. E’ quello che vogliono i Termolesi. Occorre utilizzare le vostre intelligenze e mostrare coraggio necessario in un cambiamento comportamentale. Si parla di cambiamento e di innovazione in generale ed allora cominciamo da voi. Da avversari durante la campagna elettorale ad alleati durante la gestione di Termoli.

Realizzatori di una Termoli fatta per il Turismo

Gli zuccherifici passano e la costruzione di parti di auto pure. Quello che rimane inamovibile sono: i due promontori (Sant’Antonio ed il Borgo Antico), le due Unicità (Via Federico e lo scenario ternario: spiaggia,muraglione e Castello), la singolarità unica al mondo (l’incrocio tra il 15° meridiano ed il 42° parallelo materializzato dal monumento il Sogno per Sempre) due spiagge nel cuore della cittadina, il porto (da valorizzare)

Ma avere un patrimonio è il punto di partenza Di esso bisogna avere cura edattuare la volontà di farlo conoscere al resto del mondo Per quest’ultimo argomento ho giàpresentato 7 idee che soprattutto vogliono essere lo sprone per trovarne altre:

1. Festival internazionale dei fuochi d’artificio;

2. Sviluppo del turismo congressuale;

3.Programma culturale internazionale legatoa Federico II (stupor mundi conosciutissimo nel mondo occidentale e nel medio Oriente);

4. Programma culturale internazionale legato al Macte;

5. Sviluppo iniziative per turismo da diporto (adeguamento del porto);

6. Sviluppo dei servizi intorno al monumento Sogno (che dà l’ora 1da Greenwich

per tutta lì Europa Centrale);

7. Realizzazione del museo antropologico di Termoli, possibile grazie ai numerosi reperti ritrovati in zona Porticone e quartiere Difesa Grande.

Per lo sviluppo di quanto sopraossia lavorare per una Termoli turistica occorre che i politici siano uniti. Ed il collante naturale è l’amore per Termoli ed il rispetto dei cittadini che li hanno votato. Rispetto che si manifesterebbe solo con la produzione di posti di lavoro fattibile in una cittadina che per sua struttura e bellezza è votata al turismo.

Infine se fossero uniti per Termoli (invece di darsi battaglia con relativa perdita di tempo dedicabile invece ai 7 punti sopraelencati) non sarebbe ad essi sfuggito il disinteresse della regione nei riguardi di Termoli come scrittodallo stesso Ministero della salute“negli atti processuali amministrativi noi leggiamo in continuazione, che la Regione non ha chiesto la deroga per il Punto Nascita di Termoli,lo ha chiesto solo per la città di Isernia.

E quindi l’unione auspicata avrebbe generato anche il controllo e la vigilanza nei riguardi di ciò che fa la Regione. Ed avrebbe evitato la battaglia del Punto nascita (il cui esito definitivo è atteso per il 20 aprile 2020 data della sentenza di merito del

Conclusione. Il bene di Termoli passa prima attraverso la salute dei cittadini e poi attraverso l’occupazione che i politici di Termoli possono creare trovandosi nella situazione fortunata di avere una cittadina strutturalmente fatta per il turismo. Purché si mettano tutti insieme. Insomma nonostante l’impegno sia tanto (leggasi le 7 proposte ) l’obiettivo di una grande Termoli è raggiungibile.

L’obiezione più scontata. Ma noi (quelli della minoranza) facciamo un’opposizione costruttiva. Balle. Il pensiero più radicato è invece: quanto meno l’azione di chi governa è inefficace tanto più lo scontento della cittadinanza è maggiore, tanto più crescono le possibilità che la prossima volta andremo noi al governo. L’alternanza è il sale della democrazia. Balla gigantesca immersa nell’incenso fraudolente della teoria. Mentre il pragmatismo suggerisce: in primisvengono i Termolesi e la propria cittadina.

Pertanto lo ripetiamo fino alla noia. Se i politici di Termoli sono uniti si potrà vincere per i termolesi la battaglia della salute e della occupazione attraverso lo sviluppo del turismo. Ed ancora ripetiamolo: si parla tanto di innovazione. Cominciamo da quella comportamentale dei politici. Da nemici prima delle votazioni ad alleati operosi dopo, per il bene dei Termolesi.