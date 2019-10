Piattaforme petrolifere in mare, accolto il ricorso Edison

TERMOLI. «Uno tsunami all'orizzonte», è quello che ha previsto il cosiddetto cittadino virtuoso Ciro Stoico, che dopo una parentesi di impegno politico in prima persona, è tornato a fare le pulci da libero appartenente alla comunità termolese. Lo scrive nero su bianco. «Dopo svariate sentenze e gradi di giudizio, la vicenda legata ai tributi di natura patrimoniale che ha visto protagonisti la società Edison (piattaforme) e il comune di Termoli, è giunta ad un epilogo drammatico per quest'ultimo. Decine di milioni di euro, in parte incassati e in parte richiesti, a oggi si sono volatilizzati.

Con sentenza 275/02/2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso accoglie il ricorso presentato dalla società Edison spa avverso l'avviso di accertamento n 41 Tasi 2014 per un' imposta dovuta di circa 3 milioni di euro. La situazione di per se drammatica rileva nella motivazione dell'accoglimento, un quadro agghiacciante. Praticamente le due piattaforme, denominate Rospo Mare A e Rospo Mare B e il serbatoio galleggiante ricadono nella perimetrazione delle acque del mare territoriale attribuito al Comune di Petacciato mentre la piattaforma Rospo Mare C ricade nella perimetrazione attribuita al comune di Montenero di Bisaccia.

Per queste ragioni il comune di Termoli non ha nessuna competenza tant' è che la stessa Commissione Tributaria lo condanna al pagamento di tutte le spese, comprese quelle del Ctu (Cap. Superiore di Lungo corso De Gregorio) nominato per individuare la posizione geografica delle installazioni. Vi è un ulteriore aspetto di questa vicenda che merita di essere portata all'attenzione e riguarda l'incarico affidato dalla Giunta Sbrocca, giusta deliberazione n. 62 del 29/03/2018 al Comandante Nicola Della Porta. Incarico che prevedeva, oltre alla disamina dei dati contabili della società Edison, l'accertamento geografico della posizione del Campo Rospo Mare. Alla luce degli ultimi fatti narrati ci domandiamo se le conclusioni del Comandante della Porta sul posizionamento del Campo Rospo Mare combaciano con quelle del Ctu o sono discordanti».