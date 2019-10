Saranno eliminati i tre parcheggi tra gabbiotto Arpam e scuola media Bernacchia

TERMOLI. Non ci saranno più i tre stalli che vanno dal gabbiotto dell’Arpa Molise all’ingresso di via IV novembre dell’istituto comprensivo Oddo Bernacchia.

Spazi destinati al parcheggio incompatibili con le esigenze di carattere funzionale relativamente alle condizioni di accessibilità all’edificio scolastico sopra menzionato.

La dirigente della plesso scolastico Principe di Piemonte/Oddo Bernacchia ha espressamente richiesto l’eliminazione dei 3 stalli di sosta dei veicoli posti nell’immediate vicinanze della scalinata di accesso alla scuola media Oddo Bernacchia, onde rendere più agevole e funzionale l’accesso e l’uscita da parte degli studenti.

Istanza ritenuta condivisibile e contenuta nell’ordinanza a firma del dirigente Gianfranco Bove, che dispone l’eliminazione dei 3 stalli per la sosta dei veicoli posti sul lato destro di via IV novembre, tra la scalinata di accesso alla scuola media Oddo Bernacchia e il manufatto adibito a stazione di monitoraggio dell’Arpam; il posizionamento di dissuasori metallici o in cemento per l’interdizione dell’utilizzo irregolare degli spazi oggetto del presente provvedimento.

L’ordinanza entrerà in vigore dopo l’apposizione in loco della segnaletica verticale prescritta, così come previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento.