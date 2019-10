Oltre 1.500 assunzioni nel concorso unico Ripam Lavoro: scade l'11 ottobre

TERMOLI. Concorso Unico Ripam Lavoro. Assunzione a tempo indeterminato per 1.514 unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Inl e dell’Inail.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019 il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive 1.514 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato come di seguito specificato:

691 Ispettori del lavoro, Area III – F1, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro, di cui 64 riservati al personale interno di ruolo;

131 Funzionari area amministrativa giuridico contenzioso, Area III - F1, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro, di cui 13 riservati al personale interno di ruolo;

635 Funzionari profilo professionale amministrativo, Area C, livello economico C1, da inquadrare nei ruoli dell’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui 127 riservati al personale interno di ruolo;

57 Funzionari area amministrativa giuridico contenzioso, Area III - F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui 6 riservati al personale interno di ruolo;

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio dell'11 ottobre 2019, alle ore 23:59:59, esclusivamente via Internet, tramite piattaforma Step One 2019, compilando l’apposito modulo elettronico disponibile al seguente link: https://www.ripam.cloud/.

Si evidenzia che i materiali di studio e le iniziative formative che richiamano, sotto qualsiasi denominazione le procedure concorsuali oggetto di questo avviso non sono promosse né autorizzate dalle Amministrazioni (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Inl e Inail), e da Formez Pa e non sono, pertanto in alcun modo riconducibili a dette procedure concorsuali.