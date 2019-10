Pinuccio Caruso è tornato, «Grazie a chi mi ha salvato la vita»

TERMOLI. Circa un mese fa ha rischiato seriamente di morire, a causa di una sindrome di annegamento, oggi è tornato a casa sua ed è ancora un po' debilitato e deve sostenere altri esami clinici.

Il podista 56enne termolese Giuseppe Caruso, per gli amici Pinuccio, peraltro nostro amico di vecchia data, ci ha promesso che appena si sentirà meglio racconterà quanto è accaduto quel fatidico 12 settembre, ma nel frattempo ci ha chiesto una cortesia che noi non abbiamo nessuna difficoltà a fargli. Un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che gli hanno permesso di sopravvivere, ovviamente esteso anche al personale medico e ospedaliero.

«Grazie Michele, con calma ti racconterò il tutto. Devo totalmente la mia vita a Nicola Catenaro, lui ha avuto la lucidità di tirarmi fuori dall’acqua, facendomi il massaggio cardiaco poi la lucidità di togliermi la protesi dentaria che mi stavo ingoiando e devo ringraziare anche i bagnini del Panfilo per aver allertato il 118 che d'urgenza mi hanno intubato e portato in sala rianimazione, certamente un grazieva anche a loro che con terapie e accortezze variehanno fatto in modo che l'incidente non avessestrascichi sulla mia persona. Il tutto è dovuto a un malore avvenuto in acqua che mi ha fatto ingerire un'enorme quantità di acqua marina, adesso il peggio è passato, sono quasi autosufficiente, certamentedovrò fare dei controlli appropriati e con calmariprendere il tutto. Ti ringrazio vivamente dell’interessamento sia come amico che cronista conla speranza di raccontarti, personalmente dell’accaduto».