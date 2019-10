SANTA CROCE DI MAGLIANO-BONEFRO. Accolti i nuovi parroci don Costantino Di Pietrantonio e don Luigi Mastrodomenico.

Con le messe presiedute dal Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, è iniziato il ministero pastorale dei nuovi parroci di Santa Croce di Magliano e Bonefro. Sabato 5 ottobre 2019 don Costantino Di Pietrantonio è stato accolto dalla comunità della parrocchia di Sant'Antonio di Padova mentre domenica 6 ottobre don Luigi Mastrodomenico si è insediato nella parrocchia di Santa Maria delle Rose. Alle messe di ingresso, animate dai cori parrocchiali, hanno partecipato diversi sacerdoti e le parrocchie di provenienza dei due presbiteri, sindaci e amministrazioni e numerosi cittadini.

Don Costantino arriva a Santa Croce dopo il ministero pastorale svolto nella Concattedrale di Larino; don Luigi Mastrodomenico sarà parroco di Bonefro dopo le esperienze da viceparroco a Montenero di Bisaccia e alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli.

All'inizio delle due funzioni, il vicario generale, don Marcello Paradiso, ha letto i decreti firmati dal Vescovo per la presa di possesso canonico delle rispettive parrocchie.

“È molto bello e significativo ritrovarci in questi momenti – ha osservato il vescovo De Luca – come unica Chiesa che vive questo territorio, cammina e professa la fede. Una fede che rappresenta la forza di vivere nell'oggi come fermento di novità, rinnovamento e anche rivoluzione nel saper accogliere e donare ogni giorno l'amore di Gesù Cristo che ha dato la sua vita per tutti noi”.