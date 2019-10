Ambiente e pale eoliche, difficile liberarsene

MOLISE. L’1,5% dell’energia è prodotta da quella eolica che hanno un forte impatto ambientale ed attivano polemiche. Ma, a tale proposito, vi è chi sta coniugando qualcosa di nuovo intestando alle ‘torri’ l’opportunità di valorizzare il territorio persino in contesti remoti, lontane da strade e da vie di comunicazioni. Qualcuno ha parlato di "Masserie Daune", proponendo visioni inedite in cui il passato remoto e il futuro s'intrecciano, declinando un nuovo paesaggio. Insomma, persino gli ambientalisti avrebbero individuato un nuovo codice buono ad attenuare le diavolerie moderne col paesaggio, fermo restando il disposto normativo che consente ai Comuni di autorizzare l’installazione sul proprio territorio di impianti eolici, fino ad una certa potenza, rimanendo nell'ambito del dettato costituzionale, del Codice dei beni culturali e delle altre leggi poste dallo Stato in materia paesaggistica, storica, archeologica, naturalistica ed ambientale. Purtroppo le centrali eoliche sono veri e propri impianti industriali; e, pertanto, già in quanto tali, la loro ubicazione - in aree ambientalmente pregevoli – possono risultare incompatibile con la vocazione naturalistica di territori quali il Basso Molise. Per tacere di tante altre contrarietà connesse all’eventuale ‘liberazione’ di un’area fittamente coperta di pale eoliche, come la zona che si estende da Ururi a Montorio nei F.



In Italia, quasi sempre, occorrono mesi per consentire il transito di merci su di un camion speciale. Immaginate, ad esempio, di dovere eliminare qualche palo eolico dai territori di Ururi o di Montorio nei F. Ora i tempi si sono ulteriormente allungati e, quasi sempre, sono richiesti 4-5 mesi. Insomma movimentare una pala eolica (che può misurare persino 80 m di lunghezza) diventa un’impresa difficile, per tacere – infine – di quando si sia verificato, lungo il tragitto, la caduta di un ponte, magari provocata proprio dal transito di un trasporto eccezionale. Cosicché, oggi, molti Comuni evitano di rilasciare autorizzazioni per il passaggio di automezzi speciali, costringendo i trasportatori ad individuare tragitti alternativi. Cosicché i tempi si allungano ed i costi vivi aumentano. Si tratta delle disfunzioni del sistema che scarica sui privati le proprie inefficienze; quelle che vanno dalla incapacità di effettuare le manutenzioni di ponti e di viadotti (che, di sovente, hanno sulle spalle, qualcosa come 70 anni di vita) alla lentezza della burocrazia. Già prima i tempi non erano particolarmente rapidi. Chi chiede di potere effettuare un trasporto eccezionale deve ottenere l’autorizzazione dall’Anas, dalle varie Società gestrici delle autostrade, dalle Regioni attraversate, dalle province e dai Comuni (a seconda di chi sia proprietario dei vari tragitti). Una volta ottenuti i permessi, veicoli giganteschi possono iniziare il loro lento girovagare, muovendosi – soprattutto nottetempo – da scorte di tecnici esperti. Ogni anno si svolgono migliaia di viaggi notturni, mediante l’uso di autoveicoli che costano 2-300mia euro, lunghi anche 50 metri, che trasportano oggetto pesanti oltre 40 tonnellate con dimensioni extra-large quali le menzionate pale eoliche. Tutto ciò dopo di avere superato le tante trafìle burocratiche. Purtroppo non tutte le Amministrazioni locali hanno i mezzi per fare un’adeguata manutenzione, o almeno per verificare l’idoneità di un ponte al passaggio di un convoglio da 100 tonnellate. Nella gran parte dei casi preferiscono non assumersi responsabilità e se la cavano negando l’autorizzazione con il risultato di rendere sempre più lunghe ed incerte le procedure. In Italia sono 7mila le imprese che effettuano trasporto eccezionali, ed il costo di un veicolo per movimentare le strutture può giungere anche a 300mila euro. Una volta dovette occuparsi di una richiesta del genere il Comune di Larino. Fu quando si trovava in costruzione l’attuale Sede di una nota Azienda commerciale. In quel caso i tempi non ebbero eccessive lunghezze e le procedure furono curate dal Comando della Polizia locale, supportata dai Servizi tecnici del Comune. Non ebbe a verificarsi alcuna ‘defaillance’ e la struttura è tuttora funzionante. Nel caso di specie trattavasi delle varie porzioni della struttura portante di un supermercato che viaggiava in pezzi di cemento armato precompresso.

Claudio de Luca