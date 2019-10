Il maltempo non durerà molto, da martedì clima in miglioramento

TERMOLI. Meteo in netto peggioramento dopo l’ottobrata termolese. Una nuova rapida perturbazione raggiunge le regioni centro-meridionali. Il meteo rimane caratterizzato da piogge sparse e calo termico. E' quanto prevedono gli esperti di Meteoinmolise.com.

ANALISI METEO: la saccatura scandinava ha dato luogo ad un impulso di aria fredda che ha raggiunto le Alpi nel pomeriggio di ieri e poi in serata-nottata le si è mosso verso sud portando piogge e rovesci prima al Nord e su parte del Centro. Oggi sarà quindi una giornata all’insegna di un peggioramento con qualche schiarita che prevarrà solo a inizio giornata. In aggiunta al Sud sarà ancora presente una circolazione di aria instabile che porterà ancora qualche piovasco.

Meteo in Molise per i prossimi giorni:

Lunedì: giornata con molte nubi sia al mattino che nel pomeriggio. Piogge sparse possibili fino a sera su buona parte della regione. Venti da deboli a moderati. Temperature in calo con valori diurni non oltre i 13 gradi sul capoluogo di regione e non oltre i 7/9 gradi in montagna.

Martedì: residua nuvolosità nelle prime ore del giorno sul Molise centro-orientale. Schiarite soleggiate sulla provincia di Isernia. Nel pomeriggio, cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Venti deboli all’interno, ancora moderati nord-occidentali sulla costa. Temperatura in lieve aumento.

Mercoledì: sia al mattino che nel pomeriggio prevalenza di tempo buono con cielo poco nuvoloso. Ventilazione debole. Rialzo termico.