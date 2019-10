Smarrita un'antica bilancia di grande valore affettivo: aiutiamo Corrado a trovarla

TERMOLI. Ci ha scritto un nostro lettore per chiederci un piccolo aiuto: lui e i suoi familiari desiderano tornare in possesso di un esemplare di valore affettivo per loro inestimabile non per il valore venale dello stesso oggetto, ma per quello del ricordo amorevole a cui è legato lo stesso. Stiamo parlando di un esemplare di una bilancia denominata "stadera" che veniva usata decenni e decenni fa da i piccoli commercianti e ambulanti che vendevano anche in strada o nei mercati rionali frutta e verdura, pesce e altro. Quella di cui parliamo è un ricordo affettivo del nostro lettore Corrado, perché a suo tempo la usava sua mamma nella pescheria e ci pesava il prodotto ai clienti.

La suddetta era custodita da un po' di tempo nel garage di casa; il nostro amico Corrado nei giorni scorsi ha deciso che era giunto il momento di rifare alla bilancia stadera il look, cioè dargli una ripulita dall'ossidazione del tempo, così l'ha presa e messa in una busta di plastica assieme ad una spatolina, mentre la stava portando da chi avrebbe fatto il lavoro; ha fatto una tappa intermedia in corso Vittorio Emanuele III° nei pressi del ristorante “da Adele”, ha scaricato alcune cose e per puro caso gli è scivolata fuori dall'auto la busta con la bilancia senza che lui stesso se ne accorgesse. Fatto sta che Corrado è ripartito senza rendersi conto che la bilancia era fuoriuscita dalla sua macchina.

Ora Corrado come ultima spiaggia si è rivolto a noi per lanciare un appello: se qualcuno ha ritrovato la busta con dentro la bilancia e se vorrà riconsegnarla al legittimo proprietario farebbe cosa gradita, ripetiamoper una questione semplicemente affettiva visto che è un ricordo legato alla sua mamma e per lui ha un valore inestimabile. Questa è la storia: se davvero qualcuno ha ritrovato l'involucro smarrito, può contattare la nostra redazione e noi penseremo a metterlo in contatto con l'interessato.