TERMOLI. Quando l'addestratore di cani Vincenzo Magnati di Termoli col suo splendido esemplare di pastore tedesco Zeus lo scorso 20 maggio, classificandosi primo alla selezione per partecipare ai campionati mondiali di addestramento che si sono tenuti a Modena nell'ultimo fine settimana, ci disse che sarebbero andati a questo evento iridato certamente per non fare solo da comparsa, ma con l'intento di conquistare un podio, probabilmente nemmeno lui pensava di conquistare il premio più ambito di campione del mondo.

Quindi dopo essere diventati campioni italiani, primi nelle selezioni per guadagnarsi il posto ai mondiali, addirittura campioni del mondo: c'è di che essere felici ed entusiasti per questo risultato esaltante. Vincenzo e Zeus sono campioni iridati e con loro l'Italia riesce dopo 17 anni - al bando anche la scaramanzia sul 17 - a salire sul podio più alto del mondo; lui e il suo grande pastore tedesco si posizionano davanti a tutte le nazioni del mondo che hanno partecipato alla competizione allo stadio Braglia di Modena, arrivando a pari punti con il vice campione del mondo. Una grande e motivata soddisfazione per Vincenzo perché Zeus è stato cresciuto e addestrato da lui partendo da zero.

Questa affermazione eccezionale ripaga Vincenzo e anche i suoi collaboratori di enormi sacrifici fatti per l'autentico amore che hanno nei confronti degli animali da loro addestrati assieme a Zeus; ricordiamo che Vincenzo ha la sua location di addestramento in zona Sinarca e svolge il suo lavoro facendo sacrifici anche perché la stessa zona spesso viene messa in crisi e a rischio per le frequenti alluvioni che allagano la zona. Ma Vincenzo non si è mai perso d'animo e ha lavorato senza remore e questo risultato lo ripaga sicuramente di tutto ciç; salutiamo quindi il campione del mondo Vincenzo e il suo cane Zeus da Termoli.