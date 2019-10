TERMOLI. Da oggi e per due settimane, fino al 21 ottobre prossimo, le cosiddette Poste centrali di via Mario Milano saranno chiuse al pubblico a causa di lavori di ristrutturazione interni. La corrispondenza in giacenza sarà disponibile nell'ufficio di Termoli 1, in via Madonna delle Grazie.

Nonostante l’avviso affisso, senza una comunicazione più ampia, che sarebbe stata opportuna, decine di persone si stanno ancora recando presso l'ufficio di via. Mario Milano. Gente che si mostra poi leggermente infastidita.