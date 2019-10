TERMOLI. Siamo stati a trovare don Benito Giorgetta nel suo studio di via Gabriele Pepe, all’interno della Parrocchia di San Timoteo. Reduce dalla celebrazione di un funerale, quello del 91enne docente in pensione Giovanni Teti, il parroco ha risposto in diretta Facebook, col suo consueto garbo, alle domande che gli abbiamo rivolto in diretta Facebook.

Un’occasione per dare anche un giudizio lusinghiero sull’operato di Papa Francesco, poiché l’intervista trae spunto dalla telefonata avuta ieri mattina proprio dal Pontefice.