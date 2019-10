TERMOLI. Non sappiamo chi sia stato ad avere l'idea di correggere finalmente l'errore sulla mattonella della rotonda delle paranze al porto.

Ha ottenuto giustizia la famiglia Pagliaccio e non Pagliccio come era stato erroneamente scritto in origine e poi più erroneamente e grossolanamente corretto per 7 anni.

Stamane abbiamo visto la novità e un po' di meriti, lasciatecelo dire, ci permettiamo di arrogarceli anche noi di Termolionnline che abbiamo più volte - anche su invito della famiglia - sollevato la questione e come nelle favole tutto è bene quel che finisce bene.