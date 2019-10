Frecciargento più costoso e meno confortevole, i pendolari non ci stanno

TERMOLI. Riceviamo da un membro del gruppo "Comitato Pendolari Puglia, Molise, Abruzzo” questa nota di protesta per alcune decisioni prese dalle Ferrovie dello Stato a proposito di alcuni servizi erogati nei confronti di pendolari che quotidianamente per lavoro sono costretti a viaggiare sui treni sulla tratta Puglia, Molise e Abruzzo.

«Tanti pendolari anche da Termoli hanno dovuto rinunciare al Frecciabianca del mattino sostituito dal Frecciargento molto più costoso come abbonamento ripiegando sui regionali.

Il Frecciargento non aggiunge alcun beneficio sulla nostra linea, stessi tempi di percorrenza, treno più scomodo e con minor numero di servizi igienici. Questi treni sono progettati per coprire brevi distanze ad alta velocità e li utilizzano per attraversare l’Italia. Vorremmo condizioni vantaggiose per continuare a viaggiare sulle Frecce e non sborsare fior di quattrini.

In alcune città delle Regioni attraversate non ci sono soluzioni alternative e siamo obbligati al Frecciargento.

Soluzioni come la Carta Tutto Treno (finalmente concessa in alcune regioni) dovrebbero avere valenza interregionale. Il Molise e l’Abruzzo come la Puglia si attivassero a protezione di quanti viaggiano quotidianamente per motivi di lavoro.

P.S. La pagina Facebook è nata oggi ma sul treno siamo in tanti a protestare tra Bari e Pescara».